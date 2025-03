Mérida sueña con el futbol

Mérida Madrid Hernández es una joven de 12 años originaria del municipio de Tamuín, en la Huasteca Potosina. Su pasión por el fútbol la motiva a seguir creciendo en el deporte, sin importar los comentarios que intentan limitar su capacidad por ser mujer.

Su madre, Claudia Hernández, recuerda que Mérida mostró interés por el fútbol desde los ocho años y que, en 2022, por iniciativa propia, comenzó a buscar escuelas y equipos en los que pudiera jugar. Inicialmente, se integró en equipos mixtos, donde la mayoría de sus compañeros eran niños.

“Entra a la cancha y es otra persona. Lo daba todo, sin pena, incluso cuando era la única niña en el equipo. Creo que lo futbolista lo trae en la sangre, porque es muy buena en lo que hace”, comenta su madre.

Mérida se desempeña como defensa lateral y ha participado en diversas competencias locales, como la Copa Xantolo. Su sueño es llegar a formar parte de la Selección Mexicana Femenil. Además del fútbol, siente una gran afinidad por el atletismo. Actualmente la joven se prepara para participar en la Copa Elite Girls Soccer Cup en Tampico que se llevará a cabo en mayo.

“Me gusta pisar la cancha y saber que voy a empezar a jugar. Ver a mi familia apoyándome me hace sentir más cerca de ellos, porque también están felices por mí”, comparte la joven futbolista huasteca. Sin embargo, destaca que la falta de entrenadores constantes en su localidad ha afectado un poco en su desarrollo deportivo.

En 2024, comenzó a viajar cada fin de semana a Ciudad Valles para jugar en una liga infantil. Esto le abrió nuevas oportunidades, permitiéndole darse a conocer fuera de Tamuín.

Casi al finalizar la liga mixta, la madre de Mérida recuerda que un entrenador se acercó a ellas tras un partido.

Se presentó como parte del club femenil Lobitas de Ciudad Valles y le ofreció a la joven futbolista la oportunidad de unirse al equipo. La propuesta le permitiría continuar entrenando en Tamuín y viajar los fines de semana para jugar en Valles.

“La invitación le gustó porque es un equipo formado solo por niñas, algo que no existe en Tamuín. Muchas niñas no se animan a jugar por pena o porque no reciben apoyo de sus padres”, comenta su madre.

A pesar de los comentarios que ha recibido en la escuela sobre que el fútbol es “solo para niños”, Mérida ha insistido en cambiar esa percepción. Ha hablado con su maestro de educación física para fomentar el fútbol femenil en la institución, lo que ha dado resultado: actualmente se han formado equipos de niñas para competir contra otras escuelas.

“Ella es feliz en la cancha y poco a poco ha ido aprendiendo. Ha tenido buenos entrenadores, pero en Tamuín hace falta más apoyo para el fútbol infantil”, concluye su madre.