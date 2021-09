Messi se pierde el partido ante Montpellier

París Saint-Germain no contará con Lionel Messi para el partido de este sábado, debido a que el argentino no se recuperó de la lesión en la rodilla.

El PSG recibe en el Parque de los Príncipes a Montpellier como parte de la Jornada 8 de la Ligue 1.

Messi ya se encuentra en proceso de recuperación, el número '30' del club parisino realiza ejercicios de carreras y el próximo domingo se someterá a una revisión, de acuerdo con la información que publicó el PSG.

El argentino apenas ha disputado dos partidos en la Ligue 1, donde acumula 100 minutos, pero no ha conseguido anotar.

De igual forma se detalló que Marco Verratti regresará a entrenar el próximo domingo, mientras que Sergio Ramos e Ismael Gharbi siguen con una preparación individual.