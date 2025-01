Mets traen de vuelta a Jesse Winker

NUEVA YORK.- El jardinero Jesse Winker llegó a un acuerdo por un año con los Mets de Nueva York, le informó a The Associated Press el jueves una persona familiarizada con el acuerdo, en una señal de que el equipo no espera retener al toletero Pete Alonso.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo está sujeto a que Winker complete un reconocimiento médico.

Winker fue adquirido por los Mets proveniente de Washington el 28 de julio y bateó para .243 con tres jonrones y 13 carreras impulsadas con Nueva York el año pasado. Conectó un triple de dos carreras que empató el juego en el primer partido de la serie de comodines en Milwaukee, bateó un jonrón frente a Aaron Nola de Filadelfia en el tercer juego de la serie divisional y conectó un triple impulsor en el quinto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles.

Winker bateó para .253, con 14 jonrones y 58 carreras impulsadas la temporada pasada, luego se convirtió en agente libre.

Winker, de 31 años, puede defender ambas esquinas en los jardines. Podría tener muchas apariciones en el plato como bateador designado para los Mets la próxima temporada, junto con el dominicano Starling Marte, después de que el club firmó al jardinero derecho Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares y 15 años en la agencia libre.

En ocho temporadas en las Grandes Ligas, Winker acumula un promedio de .262 con 95 cuadrangulares y 324 carreras impulsadas con Cincinnati (2017-21), Seattle (2022), Milwaukee (2023), los Nacionales y los Mets. Fue elegido al Juego de Estrellas en 2021, cuando alcanzó un tope personal de .305 con 24 jonrones y 71 carreras impulsadas.

Alonso también se convirtió en agente libre después de la temporada y el primera base ha mantenido conversaciones con los Mets sin llegar a un acuerdo. El trato con Winker podría ser una señal de que Nueva York está cambiando la atención y los recursos en una dirección diferente.

Alonso, cuatro veces All-Star y que cumplió 30 años el 7 de diciembre, ha conectado 226 jonrones en seis temporadas con los Mets.