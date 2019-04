Mexicano celebra "hat-trick" en la F4

El piloto mexicano Manuel Sulaimán se mostró incrédulo por su hat-trick del fin de semana en Monterrey, Nuevo León. "Sublime", manifestó tras ganar las tres carreras de la Fórmula 4.

"Desde las prácticas estuvimos en primer lugar, muy contentos, metiendo la pole y ganando la carrera uno, ahí no arranqué muy bien, perdí un lugar. Pero, en la vuelta siete logré recuperarlo y de ahí logramos la victoria", expresó el joven corredor.

"Teníamos encima la carrera tres en San Luis, ahí tuvimos una falla, pero así es esto, así son las carreras, desde el jueves estábamos motivamos y logramos la victoria". En el Autódromo de Monterrey, Nico Christodoulou y Emiliano Richards también tuvieron motivos para festejar, al finalizar segundo y tercero en la pista norteña, respectivamente.

"He estado corriendo en México y me pongo muy nervioso, hay muy buenos pilotos, debo cuidar que no me pasen. Llevo 4 podías, desde entonces y sigo en mi camino para la próxima carrera".