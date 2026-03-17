México afina detalles para revisión del T-MEC con EE.UU.

Ciudad de México, 17 mar (EFE).- México dio los últimos retoques este martes a los preparativos de la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con reuniones previas entre equipos técnicos, y el viaje del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a EE.UU. para verse este miércoles con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Acciones de la autoridad

Los preparativos fueron de manera virtual entre un equipo liderado por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luis Rosendo Gutiérrez, y sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajó este mismo día a Washington, informó en un mensaje en redes sociales que el plan que perseguirán en el primer acercamiento de la revisión formal del T-MEC fue aprobado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

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Aunque no dio muchos detalles, Ebrard destacó que el principal eje que abordarán con sus contrapartes estadounidenses será la permanencia del T-MEC y el retiro de aranceles, bajo una estrategia de "cabeza fría y firmeza", en medio del proteccionismo iniciado bajo el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El proceso ya había sido activado de manera oficial el 5 de marzo, cuando la USTR informó que Greer y Ebrard anunciaron la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la revisión conjunta del acuerdo, con los negociadores convocados a reunirse cara a cara durante esta semana.

"Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás", expresó el secretario de Economía de México en ese momento tras un evento público en el central estado de Puebla.

¿Qué declararon sobre la revisión del T-MEC?

Ebrard señaló que en la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC se tocarán "tres temas principales de común acuerdo".

El primero, la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otras naciones, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.

El segundo serán las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene "va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio", porque Estados Unidos, "el mercado más grande del mundo", cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.

Por último, se tratará la seguridad de las cadenas de suministro, que Ebrard vinculó con la guerra en Oriente Medio y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que el riesgo hoy puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.