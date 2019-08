México avanza a semifinal de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Dos hits fueron suficientes para que la novena mexicana, representada por el equipo de Guadalupe, Nuevo León, consiguiera su primer triunfo en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, ante los canadienses, que encontraron en sus errores su sentencia para quedarse con la derrota.

El partido fue relativamente parejo en el inicio del encuentro. Con dos entradas en las que dominó el pitcheo de ambas escuadras, hasta que un roletazo de Ángel Martínez a la primera base empujó al cátcher Jesús Garza para apuntarle la primera carrera al equipo tricolor en la tercera entrada.

La primera rayita de los mexicanos fue tomada de la peor manera por los canadienses. El nerviosismo se apoderó de ellos y, con la presión de empatar la pizarra sólo con dos innings restantes, comenzó a causar estragos.

Prueba de ello fue que, en la parte alta de la quinta entrada, el pitcher canadiense Timmy Piasentin no pudo fildear correctamente el toque de bola del jardinero Iván Sauceda y voló su lanzamiento a la primera base, que permitió que Elliot Sánchez capitalizara el error con la segunda carrera.

Pero los errores no se detuvieron y la novena mexicana los siguió aprovechando. Un elevado al jardín central no parecía tener mayor complicación para la defensa de los canadienses, pero el tiro del jardinero y una mala comunicación entre el shortstop y el tercera base provocó el segundo error de los canadienses en el inning y que el propio Sauceda anotara la tercera carrera del encuentro.

Para la sexta entrada y México casi con un pie y medio en las semifinales, Canadá no pudo responder. Cometió dos errores más que facilitaron dos carreras más de México y que sentenciaron el juego 5-0. Ahora, el domingo, jugaran la semifinal internacional contra Japón, que vapuleó 20-0 a la novena Europa-África.