México, campeón Sub 17 del Centrobasket; amarra su boleto al Mundial

No solo los atletas mexicanos triunfan en los Juegos Panamericanos de Lima. También en los torneos de límite de edad lo hacen y en esta ocasión fue la selección mexicana de basquetbol, que se coronó en el Centrobasket Sub 17, que se realizó en Puerto Rico.

La quinteta mexicana derrotó 65-60 a la anfitriona Puerto Rico, selección que ha dominado el certamen tradicionalmente, ya que tiene cuatro campeonatos.

La figura del partido fue Gael Bonilla, quien milita en el Barcelona español. Registró un doble-doble, gracias a los 18 puntos y 13 rebotes que tuvo a lo largo del encuentro.

El resultado le permitió a la quinteta mexicana confirmarse como la mejor selección de Centroamérica y el caribe, además de amarrar su pase al Mundial Sub 18 de la Federación Internacional de Basquetbol.

Esta es la primera ocasión que México se corona en el certamen, luego de que obtuviera tres segundos lugares y en una ocasión concluyó en el tercer sitio. El torneo se disputa desde el 2007.