México comenzará el día 8 con 16 medallas de oro en Panamericanos

Una jornada que parecía negra y que sólo se salvaría por el triunfo de la selección de futbol ante Argentina, mejoró en la noche que cerró para las medallas 15 y 16 de oro para la Delegación Mexicana.

Jéssica Salazar y Daniela Gaxiola, sacaron la magia de la bicicleta y ganaron la de oro en la prueba de velocidad por equipos, y no sólo eso, además rompieron la marca panamericana.

Con ese oro se salvaría la noche, ya que el fracaso de Paola Espinoza en dobles mixtos con Dolores Hernández en dobles mixtos, al sólo ganar el bronce era algo no esperado.

Pero de las entrañas del oscurantismo saltó Juan Celaya para llevarse el oro en trampolín de tres metros, desplazando a Yahel Castillo, otro de los consentidos de la Federación Mexicana de Natación, hasta el cuarto puesto.

También en ciclismo, Ignacio Prado, ómnium por puntos, tuvo un descuido de último minuto y se quedó con la medalla de plata, en una prueba desgastante de 100 vueltas al velódromo.

Después de las desilusiones en Tiro, dónde no se cumplieron con las expectativas, en softbol se hizo historia al ganar la medalla de bronce. El equipo mexicano cayó 8-2 ante los Estados Unidos.

La selección de handball derrotó a Puerto Rico y en hockey se goleó a Perú 8-2. Pero en baloncesto se cayó por segundo día consecutivo, está vez ante Uruguay 72-61.