México en basquetbol 5x5 va a los JP por "una actuación digna"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La delegación mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 está integrada por 640 atletas, entre ellos los representantes de la selección de

5x5 tanto femenil como varonil que tienen el objetivo de brindar una gran actuación en la justa continental.Gustavo Quintero fungirá como el coach de la escuadra varonil y compartió que "vamos con la ilusión de una representación son 12 años de sequía en Panamericanos, no será fácil porque está Brasil, Puerto Rico y Canadá, es la hora de que estos jóvenes tengan esta experiencia, este proyecto ha resultado con una mentalidad ganadora de ir a tope a cualquier competencia", aunque no se atrevió a asegurar una medalla porque "es muy aventado, están Argentina, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, pero vamos por el máximo logro para el país".Mientras que Ebony Hoffman coach del combinado femenil puntualizó que "las expectativas es ir a competir a un alto nivel, creo que la determinación será clave".El director de selecciones nacionales, Omar Quintero, les manifestó que hay confianza en todos los que representarán a México en Chile 2023."Sabemos que no será una tarea fácil, los vamos a estar apoyando, sabemos de la calidad de los jugadores, desearles suerte porque unos Panamericanos no se viven todos los días", sentenció el exbasquetbolista.El capitán del equipo varonil es Fabián Jaimes, dicho cargo lo calificó como "un honor" y señaló que los Panamericanos de Chile "son el inicio de un cambio generacional", así que sabe que "debe haber paciencia, hay mucho talento para representar al país, vamos a dejarlo todo en la cancha para una digna participación".Mientras que Jacqueline Luna es la capitana de la selección femenil, ella aseguró que "tenemos un equipo fuerte y ganar una medalla es muy posible, es nuestra meta y estamos contentas de representar a México.México, a lo largo de la historia de los Juegos Panamericanos, cuenta en la disciplina decon cuatro medallas en la rama varonil (tres de plata y una de bronce) y dos en la rama femenil (ambas de plata), para Chile 2023 el equipo que comanda Ebony Hoffman debuta el 25 de octubre frente a Brasil y los dirigidos por Gustavo Quintero harán lo propio el 31 de octubre, igual ante Brasil.