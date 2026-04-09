México gana sus 1ras. medallas

PUEBLA.- Luego de un tropiezo doloroso frente a Estados Unidos, Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández se sacudieron la desazón en cuestión de segundos para demostrar que la derrota no define a un equipo, sino la manera en que se levanta.

Con la serenidad y liderazgo de Quintero, quien supo guiar a sus compañeras flecha a flecha hacia el centro de la diana, México venció a Turquía 233-230 y conquistó la primera medalla de la delegación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, reafirmando que la fortaleza mental es tan decisiva como la precisión técnica.

La última flecha de Andrea Maya Becerra no solo selló el marcador, también encendió un estallido de orgullo nacional. El público, que soportaba el intenso calor, se levantó como un solo para vitorear a las arqueras, conscientes de que habían presenciado un momento histórico.

La comunión entre atletas y aficionados convirtió la victoria en una fiesta colectiva, donde cada aplauso resonaba como un reconocimiento al esfuerzo y la disciplina que las llevó a superar la adversidad.

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"Estamos muy contentas, somos un equipo nuevo, iniciamos la temporada con el pie derecho. Estoy seguro que vendrán más cosas", mencionó Becerra.

El desenlace tendrá un escenario aún más simbólico: la Catedral de Puebla, que se transformará en un estadio especial para la ceremonia de premiación. Allí, el metal que las acredita como una de las mejores tercias del mundo será colocado en sus manos.

el equipo varonil también sube al podio

Apenas unos minutos después de ver a Dafne Quintero, Andrea Maya y Ana Sofía Hernández conquistar el bronce frente a Turquía, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez encontraron la motivación necesaria para escribir su propia página de gloria.

Con la grada norte teñida de banderas mexicanas y el aliento incesante de la afición, el equipo varonil de Arco Compuesto respondió con temple y precisión. Tras caer en semifinales ante Turquía, los arqueros nacionales se repusieron y, con puntería impecable, vencieron 233-226 a Dinamarca para asegurar el segundo metal de la jornada.

Con la imagen de sus compañeras celebrando cada acierto y el viento como un obstáculo más por vencer, los mexicanos demostraron que la precisión nacional no se doblega.

"Es un muy buen inicio; el hecho de estar aquí ya era muy importante. Venimos desde el noveno lugar de la clasificación y logramos quedarnos con el tercero. El resultado habla de lo bien que lo estamos haciendo, tenemos un gran trabajo detrás", mencionó Sebastián García.

El arquero nacional, quien aspira a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la prueba de Compuesto Mixto, agradeció las muestras de cariño de los aficionados, vitales para impulsarlos.

"No hay nada como competir en México; el ambiente se agradece mucho. Nos motiva y preocupa a los extranjeros", finalizó.