"México irá a la Copa del Mundo", afirma Eto'o

Retirado de la cancha mas no del futbol, Samuel Eto'o (exdelantero camerunés, ganador del jugador del año africano en cuatro ocasiones) hace una reflexión desde su papel como embajador de Qatar 2022 y envía un mensaje al futbol de nuestro país, al que como mucha otra gente, no ve fuera de la próxima Copa del Mundo, a pesar de los últimos malos resultados en el octagonal.

Parte de su labor es estar al pendiente de las selecciones y los aficionados (mercador) que tienen gran potencial para ser testigos de gran escala la siguiente Copa del Mundo, y aunque sabe de los problemas que ha tenido Gerardo Martino en la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, no ve un Mundial sin el conjunto tricolor.

"Sé que mi México está un poco en dificultad [en la eliminatoria], pero sé que van a estar aquí", comentó el legendario delantero del Barcelona.

"Los mexicanos van a disfrutar venir, todo está preparado para recibirlos y sabemos que vendrán porque aman el futbol. El Mundial se tiene que jugar con México en las canchas, y será más bonito".

Samuel tiene cuatro años viviendo en Qatar, ha sido testigo del crecimiento de la infraestructura de una nación, no solamente para cuestiones del futbol.

"Estamos listos para ofrecer el mejor Mundial que la FIFA pudiera organizar y si fuera mañana [que iniciara], estamos listos y va a ser difícil superar a Qatar en lo que ofrecerá", añadió. "Aquí he visto cosas que jamás había visto y quienes tendrán suerte de disfrutar estas instalaciones que en verdad lo hagan".

Para la primera máxima justa del futbol mundial en suelo árabe de la historia, agregó, "queremos a los mejores y que el futbol elija al que será el mejor entre esos dos países".

Esto con relación al hecho de que por haber ido a repechaje en la UEFA, Qatar 2022 no tendrá en sus estadios a la selección de Italia o a Cristiano Ronaldo (y Portugal), que se jugarán uno de esos últimos boletos para equipos europeos. Mientras eso pasa, Eto'o testifica que todo está listo en territorio qatarí, incluso si la Copa del Mundo tuviera que arrancar mañana.