México logra vencer a Bolivia

México.- Javier Aguirre ha dicho, en más de una ocasión, que el resultado en los partidos amistosos para a segundo término; sin embargo, el funcionamiento de su Selección Mexicana sigue generando más dudas que certezas, a 135 días de que comience la Copa del Mundo.

México aprovechó un enorme error del portero rival y derrotó (0-1) a Bolivia en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera Costas, con gol de Germán Berterame (68´).

El centrodelantero del Monterrey se encontró con un regalo de Carlos Lampe y demostró su calidad como "killer" dentro del área.

Segunda victoria consecutiva para el Tri en el año y la número 50 para Javier Aguirre en su etapa como seleccionador nacional; ya igualó a Ignacio Trelles y se puso a uno de igualar el récord de Bora Milutinovic. El "Vasco" sigue haciendo historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de que, desde el primer minuto de juego, los bolivianos demostraron que querían tener el control de la pelota y llevar el ritmo de las acciones, México fue el primero en generar peligro en la portería rival.

En un contragolpe, se quedó cerca de abrir el marcador. Armando González le puso medio gol a Carlos Rodríguez, quien no aprovechó la clara oportunidad y estrelló su disparo en Carlos Lampe.

Esa sería la acción más peligrosa del Tri, hasta que cayó la anotación de Germán Berterame. En la ofensiva, sigue generando más dudas que certezas, aunque volvió a sacar un resultado positivo en una visita complicada.

Incluso, con mucho pundonor, Bolivia fue más insistente y puso en predicamento, en un par de ocasiones, a Raúl Rangel.

El "Tala" tuvo que emplearse a fondo para sacar un estupendo disparo de Fernando Nava. Aunque, en un segundo tiro, él mismo lo provocó al equivocarse en una salida que no tenía mayor complicación. Para su fortuna, Carlos Melgar proyectó el balón en la base de su poste derecho. Una buena por una mala del portero de las Chivas.

Para la Selección Mexicana, la nota positiva es el triunfo, aunque necesita seguir mejorando en su funcionamiento colectivo. El "Vasco" Aguirre todavía tiene mucho trabajo por delante, pero el Mundial ya está cada vez más cerca.