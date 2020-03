México quiso rescatar Mundial de Pentatlón; ahora podría cancelarse

El Mundial de Pentatlón Moderno que rescató México -que fue cancelado en Xiamen, China, su sede original, por la crisis del brote del coronavirus- está en riesgo de cancelarse de nueva cuenta, también por la pandemia del Covid-19, reconoció Juan Manzo, presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón, a EL UNIVERSAL Deportes.

"Hace dos días el presidente de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (Klaus Schormann) me dijo que estaba firme en realizarlo. Sin embargo, ahora hace unas horas me comentó que está en riesgo de no realizarse por las afectaciones del coronavirus", sostiene Manzo.

El certamen fue rescatado y reasignado a Cancún, donde se celebraría del 25 al 31 de mayo. Incluso, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, dijo que el país se enorgullecía por abrir sus puertas a la comunidad deportiva internacional.

El Mundial se mantuvo firme, pese a que México sufrió la cancelación de otros eventos deportivos como la Liga MX, el Abierto de Zapopan de tenis de la WTA o la fecha del Tour Mundial de Vóleibol de Playa, que también se realizaría en Cancún.

"Federaciones de países asiáticos y americanos nos dijeron que ellos acudirían con equipo completo. Sin embargo, los europeos son los que no quieren venir, porque son los que están más expuestos y golpeados al virus. En cuestión de días se resolverá el futuro del Mundial", añade.

Manzo señala que él no quiere que el Mundial se cancele, al igual que tampoco está de acuerdo con la idea de que los Juegos Olímpicos se aplacen.

"Sería una pena que el buen momento de nuestros pentatletas se corte por esta situación, por eso no me gustaría que se aplazaran o cancelaran ninguno de los dos eventos. En un año, podrían tener un nivel completamente diferente al que tienen ahora. Sin embargo, apoyaremos lo que la mayoría de organismos digan", sostiene.