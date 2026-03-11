México se juega el pase a 4tos. de final contra Italia
México.- Luego de caer frente a Estados Unidos, Benjamín Gil, manager de la Selección Mexicana de beisbol, se mostró tranquilo y fiel a su arrojado estilo, comentó que su novena tricolor va en busca de "cuatro victorias más". Triunfos que darían como resultado un hipotético campeonato.
La noche de este miércoles, frente a su similar de Italia, el equipo nacional definirá su futuro en el Clásico Mundial de Beisbol. Una derrota supondría el adiós de la justa y en caso de ganar, todo se definirá en los porcentajes finales.
Asimismo, el líder de la novena mexicana reveló que el abridor para el choque contra los europeos será el tijuanense Javier Assad, quien abrió en el debut contra Gran Bretaña. La responsabilidad en el montículo pasará por manos de uno de los mejores brazos de México en este certamen.
Después de dos victorias y una caída contra los anfitriones, México tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a los cuartos de final y buscar hacer historia de nueva cuenta.
