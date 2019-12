México termina como segundo país con más campeones mundiales

México cierra el 2019 como una de las naciones que más campeones mundiales tiene en el boxeo. Al final del presente año cuenta con ocho monarcas mundiales, cifra que sólo es superada por Estados Unidos, que lidera el listado con 19 campeones.

La mayoría de los campeones mexicanos son de categorías pequeñas, aunque el único campeón mundial que tiene en las divisiones medianas es, de acuerdo con la revista especializada "The Ring", el mejor peleador libra por libra de la actualidad: Saúl "Canelo" Álvarez.

Los ocho campeones mexicanos son Elwin Soto (campeón minimosca de la OMB), Julio César Rey Martínez (mosca del CMB), Juan Francisco "Gallo" Estrada (supermosca del CMB), Rey Vargas (supergallo del CMB ), Emanuel "Vaquero" Navarrete (supergallo de la OMB), Miguel "Alacrán" Berchelt (superpluma del CMB), Leo Santa Cruz (superpluma de la AMB) y Saúl Álvarez (campeón mediano y supermediano de la AMB).

"Canelo" es el único campeón mexicano con dos campeonatos en las cuatro organizaciones mundiales más importantes de boxeo.

México está empatado con Reino Unido como el segundo país que más monarcas mundiales tiene al final del 2019. Los británicos cuentan con: Anthony Joshua, Dillian White, Callum Smith, Billie Joe Saunders, Chris Eubank Jr., Josh Taylor, Josh Warrington y Khalid Yafai.

México pudo terminar el año con tres monarcas mundiales más, con Andy Ruiz Jr., Jaime Munguía y Óscar Valdez. Sin embargo, lo anterior no se pudo materializar luego de que Ruiz perdiera sus cinturones de peso completo ante Anthony Joshua en noviembre, mientras que Valdez y Munguía abdicaron a sus fajínes al subir de división a mediano y superpluma, respectivamente.

La revista "The Ring", en su último listado, incluyó a dos mexicanos entre los mejores diez peleadores libra por libra de la actualidad: el mencionado "Canelo" Álvarez y "Gallo" Estrada.