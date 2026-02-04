México Verde vence a Panamá
El conjunto azteca suma su primera victoria en la Serie del Caribe 2026
Guadalajara.- Los Tomateros de Culiacán mexicanos derrotaron este martes por 2-1 a los Federales de Chiriquí panameños para sumar su primera victoria en la Serie del Caribe de beisbol de Guadalajara (México).
En un partido cerrado, los mexicanos decidieron el duelo en el tercer acto, tras lo cual los dos equipos dejaron ir varias oportunidades ofensivas.
Después de colgar dos ceros, el lanzador abridor de los Federales, Jorge García, fue castigado por los Tomateros, que se fueron delante 2-0 con sencillo de Luis Verdugo, pelotazo a Carlos Sepúlveda y hit de Rodolfo Amador, quien empujó a los dos corredores.
El cubano Odrisamer Despaigne, abridor de los mexicanos, mantuvo el dominio, en tanto, por Chiriquí; García y sus relevistas resolvieron en los momentos decisivos, en la sexta entrada ayudados por un mal corrido de Rodolfo Amador, que empezó la entrada con doble y trató de anotar con imparable de Joey Meneses, pero fue puesto out en ´home´.
Los panameños se rebelaron en el séptimo acto y se acercaron 2-1. Luis Castillo pegó un sencillo que marcó la salida de Despaigne; Jean Arnáez adelantó al corredor con un toque de bola de sacrificio y el emergente Abraham Rodríguez lo impulsó con un doble.
Los Federales amenazaron en el octavo episodio. José Ramos abrió el capítulo con hit y avanzó a segunda base por un ´balk´, sin embargo, el relevista Rafael Córdova dominó.
En el noveno episodio, Luis Castillo y el emergente Erasmo Caballero pegaron sencillo, y el relevista Lupe Chávez respondió y se apuntó juego salvado.
Por el cuadro de México, Rodolfo Amador bateó de 4-3 con un doble y una carrera impulsada; por Panamá, Luis Castillo se fue de 4-2.
El juego lo ganó Despaigne, con cinco hits y una carrera permitidos en seis entradas en las que ponchó a cuatro oponentes y lo perdió Jorge García.
Los Tomateros sumaron su primer triunfo con una derrota, en tanto los Federales llegaron a dos reveses en dos apariciones.
