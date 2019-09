Mi salida del San Luis fue rara: Sosa

Luego de que han pasado varios días después de su cese como entrenador del Atlético de San Luis, el profesor Alfonso Sosa, dijo sentirse tranquilo, que luego de que salió a dar una explicación de su salida del club, está sereno, confiado, en que el trabajo que hizo en la escuadra potosina, fue muy profesional y que el final la directiva tuvo sus motivos para hacerlo a un lado de la escuadra.

Entrevistado por este medio, vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara, Alfonso Sosa señaló "Sigue todavía analizando qué fue lo que pasó, y la forma en que se dieron las cosas, sin embargo, esto ya pasó y ahora a seguir con el trabajo, hay que darle la vuelta a la página, sin embargo, hay que señalar que mi salida fue rara, ya que en este tipo de situaciones no es normal".

Si fue algo extradeportivo lo que sucedió con él, al ahora ex entrenador del Atlético de San Luis mencionó "Yo siento que así fue, porque no es normal lo que sucedió, voy de acuerdo que por malos resultados te den de baja, pero así, no lo entiendo, ya que por un lado me dicen una cosa el miércoles por la mañana, y luego ese mismo día por la tarde, el presidente expresa otras que son completamente diferentes a lo que me dijeron, por eso decidí aclarar las cosas, porque me sentí incómodo y estaba manchando mi imagen".

Y agregó "yo nunca tuvo problemas con la directiva, ni con los jugadores, lleve una excelente relación con los primeros y si teníamos que hablar, lo hacíamos de frente, con los segundos, también mi relación era buena, con las fricciones típicas que existen en los planteles, pero hasta ahí, había una buena relación".

"Yo siento que la directiva tuvo sus motivos para removerme y solo ellos sabrán cual fue la verdad, aunque a mí me comentaron que ya todo estaba planeado, pero al final no es mi problema, yo hice mi mejor esfuerzo, trabajé lo mejor que pude con el plantel, se alcanzaron los objetivos planteados, se lograron dos campeonatos, se ascendió al equipo, y como lo comenté en su momento, en este primer torneo del Atlético en la Liga MX, el objetivo era consolidar el proyecto y estábamos creo yo, un buen trabajo, ubicado en el lugar 10 de la tabla general, con un total de 11 puntos a solo uno de la zona de calificación, y en este momento en el séptimo lugar de la porcentual, lo que habla bien del trabajo que se hizo en el conjunto potosino", mencionó el ahora ex técnico de los colchoneros potosinos.

Por cierto, que este medio, solicitó por las vías correspondientes una entrevista con el presidente del equipo Alberto Marrero y por el momento se nos negó, debido a que estará de viaje toda la semana.