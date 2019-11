Míchel asegura que Pumas ha hecho mucho con poco presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El español Míchel, entrenador de Pumas UNAM, aseguró este miércoles que es un gran mérito de su equipo estar con posibilidades de clasificarse a la Liguilla a dos fechas del fin de la fase regular del torneo Apertura mexicano.



"En cuestión de presupuesto y plantilla hemos tenido traumas sociales en este club. Por eso no podemos hablar de fracaso si no clasificamos porque el año pasado en el final de campeonato este equipo tenía cinco puntos menos y no pasó, y ahora estamos con posibilidades", dijo el técnico en conferencia de prensa.

"Cuando yo firmé, me hablaron de que habría presupuesto para traer refuerzos. No lo hubo y de todas maneras no nos apartamos del objetivo. Hay equipos con más posibilidades económicas que están donde nosotros y sin embargo ahí estamos peleando", dijo.

Pumas tiene 22 puntos y ocupa el noveno lugar. Por ello tiene la obligación de ganar los dos partidos que le restan y esperar una combinación favorable de resultados.

"Mi sugerencia es que mantengamos la concentración en nuestro partido, sin distracciones de otros juegos, nosotros tenemos que vencer porque intuimos que si ganamos los seis puntos que nos restan vamos a estar en la Liguilla, sin importar lo que pase en otros partidos", afirmó.

Bravos de Juárez será el rival de los Pumas este domingo en el estadio Olímpico Universitario.

"Para mí, Juárez es un éxito rotundo como equipo; se armó con jugadores a préstamo y con una base de liga de ascenso y hay que reconocer lo bien que lo ha hecho, es un club al nivel para dar un disgusto al equipo que se ponga", advirtió.

Luego de recibir a Juárez, Pumas cerrará el Apertura con visita al Pachuca del entrenador argentino Martín Palermo, equipo con 21 puntos, ubicado en el décimo lugar y también busca colarse a la liguilla de los ocho mejores.