Míchel González descarta que vestidor de Pumas esté roto

Ante los diversos rumores de la prensa y comentarios de jugadores como los paraguayos Juan Iturbe y Carlos González, así como el chileno Martín Rodríguez, el entrenador español Míchel González descartó que esté roto el vestidor de Pumas de la UNAM.

Los tres jugadores a través de redes sociales compartieron mensajes que pudieron tener diversas interpretaciones, una de ellas que existen diferencias con decisiones del entrenador al acusar no ser considerados de manera más frecuente.

Pero este miércoles ante los medios de comunicación el propio Míchel fue franco y aclaró rumores, aunque entendió que pueden existir ciertos malestares de jugadores que tienen menos participación que otros.

"Afronto temas de frente, no me escondo de nada, digo casi siempre la verdad. La evaluación es cómo entrenan los jugadores. El vestidor está bien, de publicaciones en redes sociales no entro a valorar, en un caso se puede malinterpretar y busco mejorar el equipo a futuro con decisiones profesionales, no personales", indicó.

El técnico destacó que en ocasiones en los entrenamientos utiliza a todo el plantel y a veces a determinados jugadores, por lo que otros trabajan por separado, pero no significa que el vestidor esté con complicaciones.

"Entrenamos con todos los jugadores, pero a veces buscamos soluciones concretas, en situaciones tácticas, en determinados momentos tenemos muchos futbolistas y algunos de ellos hacen otros trabajos. El vestidor está bien por el cómo entrenan y se comportan", acotó.

Sobre la capitanía del equipo para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Míchel González explicó que son los propios jugadores los que definen esa situación y hasta el momento no le han informado nada, por lo que apunta a que seguirán Víctor Malcorra y David Cabrera.

"La capitanía es un tema que resuelven los jugadores en el vestidor, ellos resuelvan la decisión, es darles autonomía. No me han dicho algún cambio, así que siguen (por ahora) Malcorra y Cabrera", apuntó.