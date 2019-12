"Míchel" González se queda en Pumas

El ingeniero Leopoldo Silva, nuevo presidente del Patronato de los Pumas, dio algunos detalles sobre el proyecto auriazul rumbo al Clausura 2020, en la que garantiza la continuidad del entrenador Miguel González y de Jesús Martínez, como director deportivo.

"Apostamos por la continuidad, los dos hicieron una buena labor, hay que tomar en cuenta que 'Míchel' lleva un torneo, llegó de España y tomó al equipo más o menos con el plantel que se contaba. 'Chucho' tiene menos que eso. En la Universidad nos gusta mucho apostar por la continuidad y fue uno de los lineamientos que me dio el rector [Enrique Graue]", confirmó Silva, en entrevista con TUDN.

Respecto a la posibilidad de que Carlos González se quede, el directivo felino es optimista. De entrada, al paraguayo lo tiene considerado para el siguiente torneo.

"Contamos con Carlos González, queremos que permanezca en el equipo, anotar que tiene cláusula de rescisión en su contrato, si alguien lo cubre de México o del extranjero, no podremos hacer nada, es común blindar a un jugador destacado, pero está considerado para la siguiente temporada".

De igual modo, Leopoldo Silva repitió el discurso de las administraciones anteriores, sobre las fuerzas básicas como prioridad de los Pumas y la forma en que se competirá ante las grandes nóminas que hoy dominan la Liga MX.

"Muchos de estos jóvenes de 15 años no son de la Ciudad de México, de acá de Copilco, son de Torreón y de otros lugares... Qué mejor que ofrecer a los padres de familia, que los chicos tengan dónde quedarse, entrenar y prepararse, porque la premisa es la educación de los jóvenes con programas de secundaria y preparatoria abierta.

"¿Qué hacemos con el Goya? ¡Revivirlo! Hay que fortalecerlo y lo mismo con el proyecto deportivo. El club está en una buena situación, se hicieron grandes obras, en febrero los vamos a invitar a la inauguración de la casa club; ya hay una formación de jugadores. Estamos haciendo trabajo de planeación, en la mejor tradición universitaria, trabajamos de forma colegiada, compartir información y experiencia. Los tiempos son reducidos, se viene diciembre y el próximo torneo arranca el 10 de enero, estamos en el armado del equipo".