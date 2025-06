Mide el Tricolor fuerzas vs. Turquía

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana sale la noche de este martes a medir fuerzas con su similar de Turquía, con la única obligación de mejorar porque la Copa Oro arranca el próximo sábado y sólo quedan 366 días para el Mundial.

Con la goleada sufrida (2-4) ante Suiza, el Tri quedó a deber con su funcionamiento, sobre todo en la parte defensiva, por lo que necesita corregir esos detalles puntuales que costaron la derrota.

El propio timonel tricolor, Javier Aguirre, reconoció que no se pueden volver a cometer los mismos “errores groseros” porque selecciones como la suiza y la turca “no te perdonan”. “Turquía es un equipo muy duro, con jugadores importantes y ojalá que estemos a la altura, va a ser un buen sinodal. La idea es ganar, mejorar en el aspecto defensivo y en la toma de decisiones; no equivocarse en la salida porque esos errores no los quiero volver a ver”, declaró el “Vasco” en conferencia de prensa.

El seleccionador nacional aseguró que el Tri se presentará en el Kenan Memorial Stadium de Carolina del Norte con toda la seriedad posible y con la intención de “jugar intensamente y bien”.

“Somos una Selección Nacional y jugamos todos los partidos como [si fueran] una final. La expectativa es llegar lo mejor preparado posible al Mundial y [qué mejor que] irnos preparando con rivales de la altura de Turquía”, manifestó.

El experimentado entrenador mexicano insistió en que lo más importante de estos dos amistosos es encontrar “a los mejores 26” que representen a México en la justa mundialista, por lo que la derrota con Suiza y un mal resultado con los Otomanos no serían factor para encender los focos rojos.

“Evidentemente, me gustaría ganar, pero el resultado pasa a segundo término porque estamos preparándonos para un Mundial. Estoy buscando, de aquí a un año, jugadores con fortaleza mental y con calidad. Mi labor es no equivocarme en la elección y vamos en el camino correcto”, puntualizó.

Fiel a su tradición, Javier Aguirre reveló que Luis Malagón, César Montes y Jesús Gallardo formarán parte del XI titular de la Selección Mexicana ante Turquía. Como lo señaló el propio “Vasco”, la obligación es mejorar, sobre todo defensivamente.