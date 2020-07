Miguel Herrera continúa violando protocolo de la Liga MX

Miguel Herrera sigue con la consigna de no respetar las ordenes del protocolo de la Liga MX. El técnico del América no utiliza el cubrebocas mientras se encuentra en la zona técnica en el juego entre su equipo, el América y los Pumas de la Universidad.

El "Piojo" llegó al estadio en su vehículo. Salió del vestidor con cubrebocas. Se puso a platicar un rato en las bancas con Miguel González "Michel", pero en cuanto inició el partido ya nadie supo dónde quedó, y se la pasó todo el primer tiempo sin usarlo, dando instrucciones y también reclamándole, cuando no, al árbitro.

Michel por su parte, ahora sí lo utilizó, sin bajárselo. Lo peor es que los ánimos se calentaron, cuando el juego comenzó a ponerse rudo la banca del América, fiel a su tradición, se fue a pelear a la banca de los Pumas.

Herrera se topó con alguien de su estatura, Israel López, que fue quien al final lo calmó. Y todo sin cubrebocas. Así que Miguel Herrera, genio y figura, a pesar de la pandemia.