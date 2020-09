Miguel Herrera culpa a la Selección Mexicana por lesión de Ochoa

Miguel Herrera se fue sobre la Selección Mexicana, que trabajó durante la semana con cuatro de sus jugadores, incluido Guillermo Ochoa, lesionado antes del silbatazo inicial.

Después de empatar 0-0 con el Cruz Azul, en el Estadio Azteca, el entrenador del América defendió a su cuerpo técnico y señaló al del Tricolor, encabezado por Gerardo Martino.

"Giber [Becerra, preparador físico del club] no tiene nada que ver. Lo de Memo es de Selección, por eso no quiero presentar jugadores a la Selección, claro que no. En estas fechas, que no son FIFA, no", exclamó un efusivo Miguel.

Ochoa se mermó durante el entrenamiento previo al clásico joven, por lo que Oscar Jiménez arrancó –e hizo una buena labor–. El Piojo también apuntó los casos de Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, titulares para esta noche y elementos del agrado de Martino.

"Córdova estaba fundido. Jorge estaba fundido. Memo se lastima antes de que empiece el partido, cuando los dosificamos bastante bien. Ellos [Martino y compañía] no están preocupados por la chamba de nosotros y yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos".

Sobre la situación de Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, foráneos y que también salieron lesionados, Herrera explicó que eran molestias que ya cargaban desde antes.

Ahora, Miguel se cuestiona si debe o no prestar jugadores para el partido de este miércoles, entre el Tricolor y Guatemala, incluso, para la gira europea del combinado nacional.

"No sé. Debo hablarlo con Santiago [Baños, presidente del club] para ver lo que tenemos que hacer. Reitero, estos trabajos extra futbol, no nos deja nada bueno a los clubes. Entiendo que la Selección debe trabajar, yo estuve ahí, pero nunca regresé a un jugador para que no pudiera estar 90 minutos", remató.

El América tiene cinco días para trabajar el último clásico de su calendario, a disputarse el sábado frente a los Pumas, en el mismo escenario.