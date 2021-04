Miguel Herrera niega acercamientos con Tigres

Luego de que se decidiera que Ricardo Ferretti no renovará con los Tigres, la llegada de Miguel Herrera a los de la UANL parece estar próxima.

Sin embargo, el director técnico maneja todo con ecuanimidad. Cierto, el 'Piojo' no es la única opción para la directiva del equipo felino.

En entrevista con Adela Micha, el examericanista mostró su deseo por llegar al banquillo de los felinos, pero fue enfático en que no hay acercamientos.

"A sonado lo de Tigres, donde hay un técnico al que quiero mucho, es una gran persona. Yo puedo pensar que si van a buscar técnicos será a partir de esta semana, donde pueden empezar a sondear. Todo mundo habla de (Mauricio) Culebro, quien en julio se convierte en presidente de los Tigres y hay buena relación con él, pero yo siempre me llevo bien con todos los directivos. A mí no me ha hablado nadie. No hay nada", aseveró.

Las ofertas no han cesado desde que dejó a los de Coapa. No obstante, ninguna ha convencido a Miguel Herrera.

"Me hablaron de España, de un equipo de Segunda División. No llegamos a un acuerdo, siempre lo he dicho, si me voy a España en Primera División, claro que tengo que sacrificar. Pero ya ir a Segunda, que es una liga muy difícil, todavía sacrificar mucho, dije no. Esperaremos una oportunidad", declaró.

Sobre los rumores que indican que siempre lleva a familiares en los equipos que dirige, el 'Piojo' explicó la situación.

"Mi hija está feliz en Televisa, en Tijuana sí pedí que le dieran trabajo... iba terminando su carrera y le dije a Jorge Alberto y ahora está en Televisa, donde le dieron trabajo. En mi cuerpo técnico tengo a mi yerno y mi sobrino; Alejandro Arredondo (sobrino) ha trabajado con Chelís, Marioni, con Marcelo Míchel, les pregunté y todos me hablaron bien de él. Jaime Lozano se lo quiso llevar a Selección Mexicana y hoy es el entrenador de porteros; mi yerno fue campeón sub-13 y en Tijuana Jorge Alberto (Hank) se lo quería quedar, pero me llevé a Álvaro", explicó el técnico.