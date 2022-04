Miguel Herrera niega haberse candidateado para la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Miguel Herrera espera la pregunta acerca de la Selección Mexicana, del grupo mundialista y de sus comentarios por haberse "candidateado" a la silla de técnico nacional.

Y advirtió: "No me candidatee, y es la última vez que tocaré el tema de la Selección".

Herrera, en entrevista a ESPN, había comentado que Gerardo Martino debía dejar el puesto si no estaba al 100 por ciento de su salud y que estaba listo para tomar las riendas de la Selección Mexicana.

"Es la última vez que voy a hablar del tema, porque no me incumbe.... Y no me candidateo en ningún momento", expresó.

¿Quizá lo regañaron? O quizá vio que sus comentarios fueron demasiado ventajistas.

Insistió: "Si hay alguien que le va a México soy yo. Me da mucho gusto la clasificación de la Selección empatando en primer lugar en el octagonal, decían que no había sido buena eliinatoria y ha sido muy buena. Se hizo un buen trabajo".

Por esa parte: "Felicito a los muchachos, a los jugadores, al cuerpo técnico y a la FMF por haber clasificado a un Mundial, que también nos hace a todos".

Puso énfasis en que: "Me siento feliz en Tigres, mi familia está feliz en Tigres y estoy muy agradecido con la directiva por haberme traído".

Así que Herrera no hablará más del Tricolor. " Le deseo todo el éxito del mundo a la Selección, estoy a favor de que México gane y haga bien las cosas. No hablaré más ni haré críticas".

Y cuando se le insistió del tema, al tocar el tema de la burla del portero argentino Emiliano Martínez cuando conoció que México era rival de su equipo, "El Piojo" dijo: "Hablemos de Tigres y nada más de Tigres. Solo pienso en un juego y ya. Y no se sientan mal ni agredidos, peor sólo hablaré de Tigres".