Miguel Herrera no menosprecia a los Pumas

En el papel, los Tigres tienen mañana un juego accesible. Reciben en el estadio Universitario a los Pumas, que no la pasan nada bien en el Apertura 2021.

Los capitalinos no han ganado como visitantes este torneo y además, ante los de la Sultana del Norte no ganan en el Volcán desde enero de 2014; sin embargo, Miguel Herrera no se confía.

"En el papel los juegos son fáciles o difíciles, pero hay que enfrentarlos con la concentración debida porque cuando más te confías es cuando más te complicas. Me ocupa que nosotros no menospreciemos al rival... Que pensemos que será fácil y lo hagamos difícil, pero veo a los muchachos metidos", declaró el "Piojo".

Para el estratega de los felinos es vital ganar este partido porque "si queremos estar en los cuatro de arriba, debemos empezar a ganar ya".

La alineación para enfrentar al Club Universidad será: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Florian Thauvin, Nico López, Gignac.

Sobre los rumores que señalan una mala relación entre Miguel Herrera y el defensor Hugo Ayala, el técnico de los Tigres puso fin a la polémica.

"Tenemos una gran relación con todos. Él está consciente que el ocaso de su carrera está al límite, yo sigo pensando que es un jugador bastante útil, siempre he creído que no se le da el reconocimiento que se merece. Entiende la postura que tengo en estos momentos y sigue trabajando. Son chismes", explicó.