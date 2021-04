Miguel Herrera se recupera tras contagiarse de Covid-19

Miguel Herrera, extécnico del América y la Selección Nacional Mexicana se recupera del Covid-19.

Según información dada a conocer por ESPN, el "Piojo" se contagió de esta enfermedad y pasó días complicados de los que ya ha salido adelante.

Todo esto se ha dado bajo los rumores que ponen a Herrera como principal candidato para tomar la dirección técnica de los Xolos de Tijuana, en sustitución de Pablo Guede para el próximo torneo.

La directiva del equipo fronterizo aún no ha hablado acerca de estos rumores, pero se asegura que no se piensa dar de baja al entrenador argentino, por lo menos no, hasta el final de torneo.

Los Xolos se encuentran colocados en el noveno lugar de la competencia, con 16 puntos. Herrera ya entrenó a los tijuanenses durante el 2016-2017, entregando buenos resultados.