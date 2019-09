Miguel Layún aclara supuesta indisciplina de seleccionados

Después de filtrarse unas imágenes, en las que supuestamente algunos jugadores de la Selección Nacional aparecen en una fiesta, en Nueva York, durante la concentración de fecha FIFA, aficionados en redes sociales reventaron contra los futbolistas, en especial por la mezcla de enojo y decepción que causó la caída de 4-0 ante Argentina.

Pero Miguel Layún salió a despejar el humo. Mediante un video en Twitter, el defensa del Monterrey explicó el contexto de las imágenes, en las que también fueron captados Guillermo Ochoa (América), Javier Hernández (Sevilla), Marco Fabián (Philadelphia Union) y Héctor Moreno (Al-Gharafa).

"Nosotros, el día después del partido en Nueva York (7 de septiembre), tuvimos rato libre de 3 a 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche, porque a las 8:50 teníamos agendada cena grupal, tuvimos un rato de esparcimiento, cada quién hizo lo que gustaba, algunos nos juntamos y nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca, a las 4:30 pasamos un rato. Obviamente está por entendido que hay más personas, no van a buscar los momentos que estemos tranquilos entre nosotros, siempre buscarán algo que te dejen mal parado o expuesto", mencionó el tricolor. "Tuvimos un rato libre, reunidos, porque a las 8:50 pm estábamos perfectamente con el grupo, no infringimos ninguna regla de la Federación [Mexicana de Futbol]".

Sobre las escenas en las que Layún sale en segundo plano, y una mujer en el primero, el defensa internacional explicó que "ni conozco a la chica que sale en la foto o video, es lo curioso. Al final de cuentas se busca el momento en que las imágenes puedan darse a un malentendido, no es justo que se busque en todo momento crear historia con comidilla para los medios que gustan de este tipo de cosas, de que tengan material para estas ideas o que aprovechen el mal partido que tuvimos con Argentina y que la historia se haga más compleja de lo que es".

De igual modo, el jugador de los Rayados negó que este hecho le quite el sueño, luego del escándalo que los tricolores protagonizaron previo a su viaje a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"No sé si salió porque perdimos o no, me da igual, hay gente que le gusta crear este contenido, me pasó hace varios años que me inventaron algo", concluyó ante las especulaciones. "Por eso quería agradecer y recalcar que sí salimos, nos juntamos, pasamos un rato, pero eso a las historias es totalmente diferente, abismal la situación entre unas y otras".