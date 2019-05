Miguel Layún explota con la prensa

Miguel Layún volvió a mostrar que no tiene autocrítica.

El defensa de Monterrey se molestó cuando se le señaló que su equipo se echó atrás.

"Ellos aprovecharon ciertos errores que tuvimos en la primera parte, y posicionaron a su equipo más al frente. Hay que ser críticos en el futbol y no hacia lo que la gente quiere que piensen. Así como nosotros tenemos responsabilidad, ustedes deben de tener cierta responsabilidad para transmitir lo que pasó, no lo que crees que sucedió".

Y volvió a explicar: "El equipo no se echó atrás, no salimos a defender, ellos aprovecharon los errores de circulación, y con la calidad que tienen aprovecharon su momento, así como nosotros en la segunda parte aprovechamos el envión", señaló.