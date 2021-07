Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a Covid-19

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19. El directivo informó que en la tarde del 21 de julio se realizó una prueba PCR, de la cual obtuvo los resultados en la mañana de este 22 de julio.

"Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s", escribió en Twitter.

El presidente de la Liga MX se reunió en el estadio Azteca con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, e Irasema Zavaleta, la encargada de Despacho de la Presidencia del Conapred, en donde anunciaron las acciones que tomarán en contra de los insultos discriminatorios en el futbol, además del nuevo nombre que tendrá el próximo torneo en el futbol mexicano.

El torneo "Grita México" Apertura 2021, comenzará esta tarde de jueves en el estadio La Corregidora, en donde el Querétaro recibirá al América.