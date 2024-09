Miky Pérez a consolidarse ahora en Puebla

El piloto potosino Miky Pérez se prepara para culminar el año con resultados positivos en la categoría de expertos de la Súper Copa, tras un proceso de aprendizaje y adaptación al monoplaza. En la pasada fecha en León, Pérez mostró un manejo destacado, compitiendo al con los grandes nombres de la categoría. Aunque un despiste lo relegó al séptimo lugar, su desempeño promete un cierre con fuerza, y ahora busca consolidar su actuación con un podio en la próxima competencia en Puebla.

“Estoy emocionado por acercarnos cada vez más a la recta final. Ha sido una temporada con algunos altibajos, pero nada que no pudiéramos superar. Estamos aquí para adquirir experiencia, y en la fecha pasada me sentí muy bien. Creo que mi rendimiento fue óptimo, lideramos gran parte de la competencia, lo que me devolvió la confianza al volante y me hace sentir preparado para esta carrera en particular”, comentó Miky Pérez.

Miky Pérez y el equipo Mao Racing ya se encuentran listos para su viaje a la penúltima fecha de la Súper Copa, que se llevará a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla. El piloto potosino está decidido a consolidar su actuación y alcanzar un lugar en el podio.

“Puebla es una sede complicada, una pista más grande, pero nos hemos preparado lo suficiente para dar lo mejor y alcanzar el objetivo. El equipo Caja Popular Mexicana, Selcom, Panzera México, Chronos, Sacsa, Hotel 5 Inn Plus y Veladoras Ibarra está listo. Hemos tenido una comunicación muy cercana con Enrique y con ‘Mao’ Reyna, mi preparador. Vamos por el podio”, añadió el joven piloto.