Ministro francés acusa a Benzema de tener vínculos terroristas

Karim Benzema

sigue como blanco de críticas, luego de su mensaje en apoyo a Gaza, debido al conflicto bélico que mantiene con Israel.En esta ocasión, el futbolista francés fue acusado de tener vínculos terroristas. El ministro de Interior en Francia, Gérald Darmanin, aseguró para la cadena CNews, que el ex del Real Madrid está vinculado con los Hermanos Musulmanes."Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños", este fue el mensaje emitido en redes sociales por Karim, que levantó polémica.Este día, Gérald Darmanin dijo contundente que "El señortiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes". Esta organización islámica es considerada en varias partes del mundo como terrorista.Benzema no se ha manifestado al respecto; sin embargo, su apoyo a Gaza hizo que un jugador israelí lo insultara.