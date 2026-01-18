Mirra Andreeva conquista Adelaida

ADELAIDA.- La tercera cabeza de serie, Mirra Andreeva, remontó una desventaja de 3-0 y se anotó nueve juegos consecutivos, y 12 de los 13 últimos, para derrotar el sábado a Victoria Mboko 6-3, 6-1 en la final del torneo de Adelaida.

El partido presentó a las únicas jugadoras menores de 20 años dentro del top 20 de la Gira de la WTA. Andreeva tiene 18 años y Mboko 19.

La canadiense tomó una ventaja de 3-0 en el primer set antes de que Andreeva igualara el partido, al ganar 13 puntos consecutivos y dominar el resto del set y del duelo.

Mboko perdía 3-0 en el segundo set, cuando solicitó un tiempo por motivos médicos, durante el cual le tomaron la presión arterial y el pulso. Regresó para ganar su primer juego del segundo set, pero Andreeva cerró el partido tres games después.

Fue el cuarto título de Andreeva en la WTA.

"He estado practicando mucho", declaró Andreeva. "He estado trabajando, sudando..."

Mboko se ha establecido rápidamente cerca de la cima del ranking y tiene dos títulos en su carrera: el WTA 1000 Canadian Open en Montreal el año pasado y el WTA 250 Hong Kong Open.

Subirá al 16to puesto del escalafón, lo más alto que ha estado nunca, antes de debutar en el Abierto de Australia el lunes, donde enfrentará a otra adolescente, la australiana Emerson Jones.

"Lamento no haber podido estar al 100%, pero quiero felicitar a Mirra por jugar un tenis increíble hoy", dijo Mboko.

Andreeva también comenzará su campaña en el Abierto de Australia el lunes, contra Donna Vekic. Andreeva ha alcanzado la cuarta ronda en Melbourne Park los últimos dos años.

En la final masculina disputada más tarde, Tomas Machac venció a Ugo Humbert 6-4, 6-7 (2), 6-2.