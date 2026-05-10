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Misión azul consumada

La Máquina Cementera se impone al Atlas en el Azteca

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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Misión azul consumada

México.- La alegría volvió a las tribunas del estadio Banorte apenas sonó el silbatazo final de Katia Itzel García. Cruz Azul selló su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer 1-0 al Atlas.

El gol de José Paradela al minuto 32 marcó el rumbo del partido. Cruz Azul dominó gran parte del encuentro, aunque Atlas respondió con velocidad y peligro en varios contragolpes. Pero Kevin Mier apareció en momentos clave.

Con el 4-2 global, la ilusión volvió a crecer entre la afición celeste. El estadio no dejó de cantar ni un minuto y el ambiente recordó las noches importantes del club. Huiqui volvió a superar a Diego Cocca y cada vez gana más confianza.

A pesar de llegar con ventaja desde la ida, el estratega cementero no modificó su idea. Cruz Azul mantuvo la línea de cinco defensas y apostó por un partido paciente e inteligente.

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Cocca entendió el mensaje y mandó a su equipo al frente. Atlas dejó a un lado la cautela y buscó el gol con insistencia. En esa necesidad apareció el error que terminó por condenar a los rojinegros.

Mier despejó largo desde su área y el balón encontró a Paradela. Manuel Capasso intentó cortar la jugada, pero llegó tarde y el celeste aprovechó el espacio y definió ante Camilo Vargas.

La otra gran noticia para Cruz Azul fue el regreso del Toro Fernández, quien disputó cerca de 20 minutos. Ahora, La Máquina espera rival en semifinales y se mantiene firme en la pelea por el título junto al Guadalajara, que sonríen tras el pase.

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