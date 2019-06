Misterioso Jr. culpa al IMSS de Torreón por muerte de su hija

Misterioso Jr., luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), denunció a través de sus redes sociales que su hija murió, mientras le practicaban un parto, debido a la negligencia de un par de doctores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón, Coahuila.

"Mi hija descansó hace poquito más de dos meses, ella falleció al dar a luz en el IMSS de Torreón, Coahuila. Desafortunadamente los médicos, la doctora y el doctor, se portaron súper prepotentes", explicó el gladiador conocido como "El Rey del yogurth".

En la grabación, el gladiador detalló que ocultó la verdad pues la institución prometió aceptar sus actos; sin embargo, la dependencia no cumplió con lo prometido.

"No quería tocar el tema porque estaba dejando que el IMSS aceptara su responsabilidad; quedó de darme respuesta entre 40 y 50 días, pero ya pasó ese tiempo".

El luchador de origen lagunero apeló a su popularidad para que la gente lo apoye y difunda el material a nivel nacional.

"Ellos piensan o no saben que su padre era el Misterioso, yo tengo mucha gente que me quiere y esto no va a quedar así", señaló.

El enmascarado exhortó a las autoridades de Coahuila para que la institución médica acepte su responsabilidad y responda por la muerte de su hija.

"Quiero que salga a nivel nacional para presionar al IMSS de Torreón para que acepte su culpa y que esto no le vuelva a pasar a mujeres que están por aliviarse", dijo.