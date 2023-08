MLB reduce suspensión de Ramírez por pelea

La MLB redujo el sábado la suspensión de tres a dos juegos del tercera base de los Guardianes de Cleveland, el dominicano José Ramírez por una pelea con Tim Anderson de Chicago.

Ramírez, quien derribó a Anderson con un golpe, cumplirá su suspensión este fin de semana durante la serie de Cleveland en Tampa Bay. El dominicano no jugará el sábado y domingo.

“No contar con él por 10 minutos no es divertido, mucho menos dos (juegos)”, indicó el mánager de los Guardianes Terry Francona el sábado antes del encuentro ante los Rays. “Pero estoy contento de que sean dos en lugar de tres. Recibimos el veredicto final esta mañana”.

Anderson fue suspendido seis juegos por pelearse con Ramírez cerca de la segunda base y que llevó a que una batalla campal de ambos dugouts y que duró varios minutos el 5 de agosto durante un juego de los Guardianes y Medias Blancas.

La MLB presentó el castigo dos días después de la pelea, pero Ramírez siguió jugando esta semana hasta que escucharan su apelación esta semana. Anderson también apeló su suspensión. Ramírez tiene un promedio de bateo de .156 (5 de 32) en 10 juegos este mes.

“Le dije, ‘Tómate un descanso por que realmente no recibió ninguno durante el Juego de Estrellas”, comentó Francona. “Fue a Seattle (para el All Star). Esperemos que sea bueno para él e intentaremos aguantar sin él, que no es divertido”.

El venezolano Gabriel Arias inició en la tercera base el sábado en su lugar. Francona, el entrenador de tercera base Mike Sarbaugh y el cerrador dominicano Emmanuel Clase fueron suspendidos un juego. El mánager de Chicago Pedro Grifol también fue suspendido un duelo.