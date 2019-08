Moacir Zimmerman, el último en los 20 kilómetros de marcha

La primera vuelta la dio con el grupo, normal, esto apenas comenzaba en los 20 kilómetros de marcha varonil, pero a eso de la tercera algo ocurrió con Moacir Zimmerman, competidor brasileño de 35 años...

Comenzó a perder posiciones. Comenzó a perder velocidad. Vio cómo, poco a poco y rápidamente los punteros se alejaban de él, y se quedaba solo, solo, sin nadie atrás.

Alto, muy alto, de zancada amplia y de facciones duras que lo hacen lucir más viejo que sus 35 años de edad, Zimmerman se ha distinguido en su país no por ser un competidor muy ganador, pero sí lleno de polémica. Antes de los Juegos denunció un supuesto complot de ciertos directivos para que no viajara a Perú.

Pero al final llegó a Lima. Pasaban las vueltas y Moacir seguía en las mismas. Pasaban los chilenos, los venezolanos, los argentinos, los peruanos, hasta un perro que se metió en la pista y él, como si nada. Seguía a su ritmo, sin cansarse de más, eso parecía, sin sudar de menos, aunque ya estaba empapado si no por el esfuerzo, sí por la llovizna con la que despertó la ciudad de Lima.

Los punteros de la competencia le sacaron hasta once minutos de ventaja. Ya hasta lo habían rebasado en un par de ocasiones. Lo que le quedaba al pobre Moacir Zimmerman, era cada vez que le pasaba frente, gritarle aliento a Caio Oliveira, quién iba entre los punteros y al final quedó en segundo lugar, ganó la plata.

Daniel Pintado de Ecuador, terminó los 20 kilómetros en 1.21'51''. Todos los demás competidores acababan detrás de él, con una vuelta de desventaja.

Pero Zimmerman no. Ya todos los competidores habían acabado y él seguía caminando. Pintado, el ganador, ya estaba en el dóping y él seguía marchando; Zimmerman daba su enésima entrevista y él seguía en competencia.

Hasta que... al fin termino. 1.33'14''. Once minutos, 23 segundos más que el primer lugar. "Fue un día muy complicado", dice al terminar... "Pero acabé, mucha fuerza mental", alcanzó a mencionar mientras los voluntarios lo llevaban a descansar...

Así acabó la prueba de Moacir Zimmerman, último lugar de marcha 20 kilómetros...