Mohamed, América y Rayados reciben castigos

La Jornada 10 del Apertura 2023 no sólo dejó cambios en la tabla general, también generó castigos para dos equipos y un técnico.

La Comisión Disciplinaria informó que América, Monterrey ydeberán cumplir con una sanción.En el caso del técnico de Pumas,, "mantuvo conductas que van en detrimento del Fair Play, del deporte, del juego limpio del futbol federado en general. Asimismo, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en específico el artículo 71 incisos b y d)", por esta situación recibió una sanción económica, la cifra no la revelaron.El castigo también fue económico para el América debido a "no cumplir con las disposiciones, lineamientos y acuerdos tomados por el Consejo Interno de Seguridad, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, debido a que no garantizó el orden y la seguridad de los asistentes al estadio".Rayados también tendrá que pagar una multa por la reprogramación del partido ante Santos, que se tenía que disputar este fin de semana, pero las condiciones de la cancha no estaban aptas por un concierto que tuvo como sede el estadio BBVA, lo que significa que "transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 51 Inciso a), al igual que el Reglamento de Competencia de la Liga MX en su artículo 88".