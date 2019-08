Moi De la Vara va por podio en Indy Pro 2000

Este fin de semana el piloto mexicano Moisés de la Vara volverá a la pista con la celebración de décimo segundo episodio de la categoría Indy Pro Mazda 2000 en el óvalo de 1.25 millas. Y con ello un nuevo compromiso para el volante del equipo DeForce Racing que ha dado buenos resultados en las prácticas antes de este evento siendo sus 2 pilotos de los 5 más rápidos y a menos de 2 décimas del que marcó el mejor tiempo, eso abre la esperanza para que en esta competencia se pueda ver en un escalón del podio al de Guadalajara, y quitarse esa mala racha de contactos y complicaciones mecánicas que lo han dejado sin sumar buena cantidad de puntos, pero aun así ha adquirido experiencias.

"Los entrenamientos nos sirvieron de mucho en este trazado, me siento muy cómodo manejando en los óvalos y estoy muy satisfecho con el set up que tiene mi auto, fuimos los 4tos más rápidos en los ensayos, eso nos dejó muy tranquilos ahora habrá que manejar igual todo para que llegue el ansiado podio, todos hemos trabajado mucho, para este round, aunque hemos seguido sumando y nos encontramos en el 8tvo lugar del campeonato, sabemos que con las fechas que faltan con buenos resultados podemos acercarnos a los primeros lugares, necesito que mis patrocinadores: Jumex - Motul - Oil Depot - Rebellion - Autobahner - IEP – UAG estén en los tres primeros lugares donde se premia, tenemos todo para hacerlo, estoy decidido a dejar todo en este óvalo para sacar el resultado que nos ha hecho falta, no cometeremos errores para lograrlo, esta fecha va a ser diferente", acotó Moi.

Este evento de una sola ronda dará inicio el día de mañana, con una práctica de las 2:15 a las 2:45 hrs. Para dejar todo listo para la calificación que arrancará en punto de las 6:30 a 7:15 donde sabremos el orden de salida para la fecha # 12 de la Indy Pro Series. La carrera se tiene programada para el día domingo a la 1:45 de la tarde, (hora de México) con una duración de 40 minutos donde esperamos que el piloto del monoplaza matriculado con el # 6 lleve a México a un escalón del podio.