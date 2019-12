Monterrey.- El creativo Rodolfo Pizarro afirmó hoy que Rayados de Monterrey es fuerte candidato para levantar el trofeo de la Liga MX, para cumplir el deseo del entrenador de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, de que el trono se quede en la capital neoleonesa.

La "pandilla" goleó en casa 5-2 a Santos Laguna y luego fue a la cancha de Guerreros a igualar 1-1, y el marcador global de 6-3 lo pone como un rival temible en la ronda semifinal, donde enfrentará a Rayos del Necaxa.

"Sabemos que somos uno de los candidatos fuertes a levantar el título. Esta fase (de cuartos de final) nos pone muy fuertes", dijo Pizarro a medios en entrevista improvisada fuera de las instalaciones del club.

Este miércoles será el encuentro de ida y el sábado el de vuelta, para luego emprender el vuelo el domingo a Qatar para disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. "Es clave irnos así, con el boleto en la final, para irnos motivados y solo pensando en Qatar", indicó el mediocampista.

Luego de la eliminación de Tigres, el "Tuca" Ferretti declaró el domingo que "si el título no se queda en Tigres, que lo gane Monterrey", con lo cual quebró el antagonismo deportivo entre ambos clubes, con tal que la corona no salga de la capital neolonesa, luego que los "felinos" no pudieron conseguir el bicampeonato.

"Ojalá se le cumplan sus deseos", respondió Pizarro, quien el domingo entró a jugar los últimos minutos del juego ante Guerreros y es lo único que lleva en esta liguilla, por lo cual tiene confianza en tener más tiempo ante Rayos, al decir que ya se siente bien físicamente al superar una lesión que lo aquejaba.