Monterrey vs Santos será reprogramado por las condiciones del BBVA

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX informó mediante un comunicado que el partido entre Monterrey y Santos será reprogramado debido a las condiciones de la cancha del Estadio BBVA, luego del concierto de The Weeknd, el pasado martes.

"Tras la revisión, enmarcada por el artículo 88 del Reglamento de Competencia, se dictaminó que la cancha del estadio del Club Rayados de Monterrey no cumple con los requisitos para llevar a cabo un partido oficial de la Liga MX", informó la Liga MX.El partido, originalmente programado para el sábado 30 de septiembre a las 19:00 horas, ha sido reprogramado para efectuarse el miércoles 8 de noviembre en la casa de los Rayados."De acuerdo al reglamento, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para que determine lo conducente en referencia a la responsabilidad del club local", agregaron en la misiva.Otro partido suspendido por la canchaEn 2023, desde el torneo Clausura, han sido cuatro partidos reprogramados por las condiciones de las canchas, luego de un concierto. El América ha sido el equipo más afectado:· Atlas vs Toluca (Clausura 2023)· Querétaro vs América (Apertura 2023)· Atlas vs América (Apertura 2023)· Monterrey vs Santos (Apertura 2023)Sin embargo, esta problemática no es sólo de este año. Desde 2022, estadios como el Victoria, Akron y también el BBVA, vieron afectada su cancha por recitales, aunque en esas ocasiones los partidos sí se llevaron a cabo.