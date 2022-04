Monterrey y Atlas empatan sin goles

El balón no entró en ninguna de las porterías del estadio BBVA, los disparos de Monterrey no tuvieron dirección y Atlas no ofreció peligro, esto provocó un empate sin goles.

Rayados fue el que más buscó, Vincent Janssen fue el que encabezó la delantera que mandó Víctor Manuel Vucetich, aunque el portero Camilo Vargas y el disparo incorrecto del neerlandés provocó que saliera del partido sin una anotación.

La jugada de mayor peligro ocurrió al minuto 23, el árbitro César Arturo Ramos marcó penalti por una falta sobre Joel Campbel, quien no saltó, se esperó al recagon del rival y provocó la pena máxima. Ante la polémica el nazareno no acudió al VAR, Maxi Meza fue el encargado de cobrar y Camilo Vargas en el fondo desvió el tiro.

El segundo tiempo comenzó con una jugada de peligro albiazul, ´El Toro´ Janssen se animó a pegarle para vencer a Vargas, pero ahora, el poste le negó la anotación.

Diego Cocca y su equipo no pudieron aprovechar la ventaja de jugar con un elemento de más en la cancha, ya que Celso Ortiz se barrió para recuperar el balón, pero fue con exceso de fuerza y lo único que provocó es seguirse de frente e impactar con los tachones a Santa María, por ello se retiró a los vestidores al minuto 66.

Atlas no mostró la superioridad de jugar, la realidad fue que el equipo local no resintió la baja y siguió buscando la anotación, pero el invitado nunca llegó al gigante de acero.

Así, los Zorros y los Rayados dividen puntos, ambos llegan a 23 unidades, los regios son cuartos de la tabla general y el campeón mexicano es quinto.