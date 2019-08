Montoya obtiene oro en racquebol

Lima.- En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya superó al experimentado Álvaro Beltrán en la final del torneo individual del raquetbol para dar al país la presea 24 de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Juego estratégico fue el que ambos jugadores protagonizaron dado que el dominio de Álvaro Beltrán se puso en la cancha con una pizarra de 15-9, para buscar la medalla de oro. Aunque no imaginó que su compatriota saliera con determinación desde los primeros instantes.

Sin embargo, en el segundo set, supuso que Beltrán se llevaría el duelo, pero Montoya retó el rumbo y con un par de saques fuertes recortó la distancia para llevarse la manga 6-15.

Esto obligó a un tercer set, en el cual Montoya comenzó su juego agresivo y a irse arriba en la pizarra ante un Beltrán que se vio desesperado ante la arremetida de su compatriota.

Una pizarra de 10-0 reflejó la determinación de Montoya, quien superó a un contrincante fuerte. El joven Montoya se quedó con la medalla de oro, con lo que se llega a la presea áurea 24 para la delegación mexicana.

Tal vez la derrota se sumó al desenlace catastrófico que tuvo el juego, ya en su afán por rescatar un punto, Álvaro Beltrán se estrelló contra la puerta de cristal, la cual hizo añicos y causó cortadas al jugador en la pierna izquierda.

Afortunadamente no fue de consecuencias graves, salvo algunas cortadas, por los pequeños vidrios que se incrustaron en su piel.

"No pasó a mayores, sólo fue parte del juego. Al menos no se me cayó el techo", bromeó un Beltrán que iba por el oro.