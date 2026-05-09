Mony Ramos es cuarto lugar nacional en softbol

La softbolista potosina Mony Ramos continúa consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del deporte universitario, luego de formar parte del histórico cuarto lugar obtenido por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 a Universiada Nacional ANUIES 2026, considerada la máxima justa deportiva estudiantil del país.

En un torneo disputado bajo el sistema de eliminación directa, donde cada partido representaba la permanencia o eliminación, la escuadra tamaulipeca logró avanzar hasta el octavo día de competencias, instalándose entre los cuatro mejores equipos de un total de 18 participantes.

Durante toda la competencia, Mony Ramos fue titular indiscutible desempeñándose como catcher, posición en la que mostró liderazgo, fortaleza defensiva y una destacada lectura del juego. La potosina dejó en claro por qué durante los últimos tres años ha sido líder de bateo en San Luis Potosí, destacando especialmente en la defensa de robos de base y aportando múltiples outs fundamentales para la causa tamaulipeca.

Gracias a su rendimiento constante y nivel competitivo, la jugadora ha logrado consolidarse como una pieza importante dentro del programa deportivo de alto rendimiento de la UAT, institución a la que representa tanto académica como deportivamente.

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Tras concluir su participación universitaria, Ramos regresó a Tamaulipas para integrarse al representativo de Ciudad Victoria Universitaria, equipo que logró proclamarse campeón estatal de la categoría 25 años y menores.

La escuadra estuvo conformada por algunas de las mejores jugadoras del estado fronterizo, incluyendo figuras con experiencia en la Liga Mexicana de Softbol. En este campeonato, la catcher potosina volvió a destacar tanto a la ofensiva como a la defensiva, impulsando carreras importantes hasta llegar a la final, donde el equipo consiguió su cuarto campeonato consecutivo.