Morelia triunfa; Veracruz suma 34 partidos sin ganar

Los Monarcas se unieron a la larga lista de equipos que han aprovechado las pobres condiciones futbolísticas de los Tiburones Rojos. El Morelia triunfó 1-0 sobre los escualos, con gol de Lucas Villafañez (minuto 70).

Las semanas pasan, el torneo avanza, los rivales se repiten y los veracruzanos se hunden en sus desgracias. La cuenta del club jarocho llegó a 26 derrotas y ocho empates, una mala racha que no termina y no luce cerca de concluirse.

Viene la fecha FIFA, un par de semanas para que la directiva contrate al sustituto de Enrique Meza y, sobre todo, pague los tres meses de adeudos que reclaman los jugadores. El Morelia fue el menos culpable. Como local, en la presentación del entrenador Pablo Guede en el estadio Morelos, aprovechó las facilidades que da el rival.

Los michoacanos estuvieron a medio gas. Sin presionar mucho a los escualos. Se apoderaron del esférico y no lo prestaron. Los Monarcas tardaron 70 minutos en meter el gol de la victoria. Lucas Villafañez remató con la cabeza un centro desde el costado izquierdo, cortesía de Efraín Velarde, para inclinar la balanza a su favor.

Limitados, muy limitados, los Tiburones Rojos, con José Luis González China como entrenador interino, rayaron una línea más en su mala racha.