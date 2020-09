"Muchos compañeros hacen tonterías", asegura Oribe Peralta

El veterano delantero del Guadalajara, Oribe Peralta, quien el pasado fin de semana regresó a la actividad tras pasar casi un mes difícil debido al Covid-19, dijo que está contento en Chivas porque es un club que se ocupa mucho por las personas y él está poniendo su parte, ya que cuando no hay buenos cimientos, los jugadores cometen locuras.

"Estoy agradecido porque muchos me escuchan, trato de transmitir en base a lo que me ha pasado, para que si a ellos les pasa, cada uno con sus cualidades. Los apoyo o para despejarlos porque a mí se me acercaron muchas personas y me apoyaron. Quiero dejar un legado, aportar en la cancha significa mucho, pero fuera de ella también.

"Muchos de los clubes no se preocupan de generar personas, por eso muchos compañeros se deslumbran con el éxito, se compran coches, hacen un montón de tonterías debido a que no hay buenas bases, no les enseñas que primero es lo que te deja, el deporte, la disciplina, el trabajo y después ya vendrá la diversión, habrá tiempo".

Sobre su regreso a los entrenamientos, tras sufrir algunos días, mencionó que se siente muy contento, porque valora mucho el entrar de nueva cuenta a un campo de entrenamiento.

"Me siento contento, con mucha fuerza. A veces el cuerpo te pide descanso y se lo tienes que dar. Soy afortunado porque estoy, porque muchas personas tuvieron este virus y ya no están con nosotros, personas conocidas. Estoy bien, jugué con la Sub-20 el sábado y me sentí bien, para tomar ese ritmo de partido porque tenía mucho tiempo que no participaba y no estaba al ritmo de mis compañeros".

Precisó que Chivas está con deseos de meterse de nueva cuenta a los primeros lugares, de ser protagonista, tras un inicio incierto con cambio de técnico.

"Lo veo bien, todos con ganas de participar, con deseos de que las cosas salgan bien porque al final de todo depende de nosotros que consigamos la mayor cantidad de puntos posibles y tenemos que llevarlo a cabo partido tras partido".

Peralta está dispuesto a colaborar desde donde se le requiera, porque todos son importantes para lograr los objetivos, desde el canchero, hasta el cuerpo técnico, directiva, jugadores titulares, suplentes y demás en la institución.

"En un partido se necesita de todos para que funcione, nosotros lo vemos y tienes que asimilarlo de tal forma que ayudes al grupo. Estés en la posición que estés, hay que gente que hace todo lo posible para que nos desempeñemos bien, unos dan pase para que otro la empuje. Esto es como una máquina, si algún engrane no funciona, se va a estar fallando y no se tendrán los resultados requeridos".