Muchos jugadores del Atlético de Madrid no han estado en un estadio como Anfield, dice DT de Liverpool

LIVERPOOL (EFE).- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró en rueda de prensa que "muchos jugadores del Atlético de Madrid nunca han estado en un estadio como Anfield", y llamó al ambiente de su campo como punto contra los rojiblancos.



"El ambiente va a ser un punto a favor, eso es 100 % seguro. Pero con eso, nuestra actuación tiene que ser excepcional. No muchos de sus jugadores han jugado en un estadio como Anfield, quizás solo Morata y Diego Costa", dijo el alemán.

El Atlético partirá este miércoles en Anfield con una ventaja de 1-0 cosechada en el Wanda Metropolitano.

"Espero más disparos", bromeó Klopp cuando fue cuestionado sobre qué diferencias esperaba que su equipo mostrara en la vuelta del a eliminatoria.

"Que no hubiera tiros a puerta no quiere decir que no hubiera ocasiones. Un 0-0 lo hubiera hecho más fácil, pero hubiéramos tenido que marcar igual aquí. Esto es como si estuviéramos solo en el descanso. En un partido normal significa que nos queda tiempo, muchas veces mejoramos después del descanso".

Klopp también dio una actualización sobre el estado físico de algunos jugadores y confirmó que Jordan Henderson, capitán del equipo y lesionado en los últimos encuentros, estará disponible, mientras que Alisson Becker, como ya se había hablado, no podrá participar.

El alemán también fue preguntado por la creciente tensión sobre el Coronavirus y las decisiones de Italia de suspender los eventos deportivos y de la Liga Española de jugar a puerta cerrada.

"Hay cosas más importantes que el fútbol y nos estamos dando cuenta ahora. No sé suficiente sobre cuánto puede ayuda esto. Lo que decidan lo respetaremos, pero tampoco sé cuánto sentido tendría jugar sin público", añadió Klopp.