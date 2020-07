Muere de Covid-19 exjudoca y medallista

México.- El exjudoca y medallista en el campeonato panamericano de la especialidad Buenos Aires 2006, Claudio Zupo, falleció por Covid-19 en Sonora, pocas horas después de que acusara a la Comisión del Deporte del estado (Codeson) y a su director, Genaro Enríquez, de despedirlo a sabiendas de que estaba enfermo.

"No se me hace justo que soy trabajador del gobierno del estado, que tenga diez años trabajando y a sabiendas de que estoy enfermo de Covid-19, me hayan corrido. Me dieron una patada en el fundillo", relató Zupo en un video publicado en sus redes sociales.

El ex atleta, quien trabajaba como entrenador en el Codeson, explicó que lo despidieron en plena quincena. También dijo que no tenía dinero para comprar las medicinas para seguir el tratamiento contra el nuevo brote de coronavirus.

"Señor Genaro Enríquez (director del Codeson). Desde que entró su administración quiso correrme. Llevo años conociéndote y no he visto su amistad. Señora Gobernadora Claudia Pavlovich, los he apoyado en su campaña", agregó el exjudoca.

El Codeson emitió una imagen lamentando el fallecimiento de Zupo. Ahí lo llaman compañero y le dan el pésame a su familia. Incluso, la cuenta del mismo Enríquez retuiteó dicha imagen.

La madre de Zupo falleció el viernes, también por Covid-19, de acuerdo a información de medios locales.

"No se me hace justa la humillación. Voltearon a ver al judo en Sonora por Claudio Zupo. Genaro Enríquez, su administración, denigra a los atletas, a los entrenadores. Si me iban a correr debieron notificarme con 15 días de anticipación, no con tres horas antes de hacerlo", agregó el exjudoca en su video.