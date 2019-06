Muere el futbolista español José Antonio Reyes en accidente de tráfico

SEVILLA (EFE).- El futbolista internacional español José Antonio Reyes y un primo suyo de 23 años han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla en el que un tercer acompañante ha resultado herido grave con quemaduras del 60 por ciento.



Reyes, jugador del Extremadura pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Benfica o Atlético de Madrid, entre otros, circulaba en un coche a las 11:40 horas por la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira, cuando el vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17 y posteriormente resultó incendiado, según el servicio de Emergencias 112.



Este operativo alertó a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes), que una vez en el lugar confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa del accidente, y además un tercer ocupante fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave.



Al conocerse el suceso, el Sevilla FC remitió un mensaje en su cuenta de Twitter: "No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz".



El presidente del Sevilla, José Castro, declaró tras la noticia que este sábado "es un día duro por haber perdido a José Antonio Reyes" y lo calificó como "una leyenda del Sevilla" pero "sobre todo, una gran persona".



El dirigente utrerano, paisano del fallecido, informó de que la capilla ardiente de José Antonio Reyes quedará instalada mañana domingo, entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



El fallecimiento del jugador internacional ha causado un tremendo impacto y la conmoción es absoluta en el mundo deportivo, con lo que compañeros, excompañeros, futbolistas en activo, clubes, instituciones futbolísticas, de otros deportes y ámbitos, rápidamente han expresado su pesar por el luctuoso hecho.



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y también canterano del Sevilla que partió con rumbo al Santiago Bernabéu, aseguró en su cuenta oficial de twitter que se encuentra "roto. Destrozado".



Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado el aplazamiento de los partidos de la Liga 1/2/3 que debían disputarse mañana, domingo, a la misma hora que el Cádiz-Extremadura.



El tenista Rafael Nadal también envió desde París un "fuerte abrazo y muchos ánimos a la familia de José Antonio Reyes, tras conocer el fallecimiento del futbolista en un accidente de tráfico.



"Desde París aquí en Roland Garros quisiera mandar un fuerte abrazo y muchos ánimos a la familia de José Antonio Reyes D.E.P.", ha señalado el once veces campeón de Roland Garros en su cuenta de Twitter.



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias. "Hoy el deporte español está de luto ante la trágica muerte del futbolista José Antonio Reyes. Sus compañeros y la afición del Extremadura, el Sevilla, el Madrid, el Arsenal o de la Selección lamentan su pérdida. Mi cariño para su familia y amigos", dijo el jefe en funciones del Ejecutivo en un tuit.



El Ayuntamiento de Utrera ha decretado dos días de luto y sus banderas lucirán a media asta y ha destacado que Reyes "ha sido una persona muy querida" en esta localidad, a la que ha llevado "siempre por bandera".



El otro ocupante del vehículo, Juan Manuel Calderón, también primo de José Antonio Reyes, permanece muy grave en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla al que fue trasladado con quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo.



Mientras, los cadáveres del futbolista y su otro primo, Jonathan Reyes, fueron trasladados al Instituto Anatómico de Medicina Legal situado en el tanatorio del barrio sevillano de San Jerónimo.



Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, por causas que se están investigando, el turismo ha sufrido una salida de vía por el margen derecho, ha colisionado contra unos bloques de obra tras lo que el vehículo ha volcado y se ha incendiado.



El accidente ha tenido lugar sobre las 11.40 horas en una recta de la citada autovía y no ha habido ningún otro vehículo implicado por lo que no se descarta un exceso de velocidad o una distracción del conductor.



Las mismas fuentes de la Guardia Civil han precisado que el joven fallecido viajaba en el asiento trasero del vehículo, detrás de Reyes, mientras que el herido grave ocupaba el lugar del copiloto. EFE