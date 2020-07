Muere el luchador Golden Bull; su padre falleció hace unos días

La lucha libre mexicana sigue sumando decesos y en la madrugada de este miércoles se dio a conocer la muerte de Golden Bull, a los 41 años de edad.

Se trataba de un esteta reconocido en el medio independiente, con su base de trabajo al oriente de la Ciudad de México, en arenas como la Azteca Budokan y Neza.

La razón de su muerte no se hizo pública, pero junto a su padre, el también luchador, Espiral Negro, quien falleció el pasado 10 de julio, estuvieron internados en un hospital.

El deceso fue confirmado por el hermano de Golden Bull, desatando una ola de mensajes en las redes sociales por parte de compañeras y aliados del cuadrilátero.

"Con profunda tristeza te despido mi querido Golden Bull, gracias por tantos años, por tu sapiencia y por tu amistad. No tengo palabras para tu familia, siento su dolor a flor de piel. Descansa en paz a lado de tu padre", escribió la exluchadora Rossy Moreno.

Sentir que compartió el Hijo del Signo, quien conoció a Bull durante su andar como esteta independiente. "No hay palabras para describir esto. Primero Espiral Negro y ahora Golden Bull, aparte de ser compañeros y amigos, eran grandes personas".

Mientras que Caballero de Plata, con quien compartió la filmación de la serie Blue Demon, en la que participó Golden, señaló. "Luchamos en contra muchas veces, grabamos series y comerciales. Te vamos a extrañar en los vestidores de la Arena Neza, tú sentido del humor, tus planchas desde la tercera que sacaban el aire y tus raquetazos como piedra".